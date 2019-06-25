Лавров 26 июня в Москве обсудит ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД ОАЭ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве 26 июня обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"26 июня в МИД России состоятся переговоры министра иностранных дел России с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, - информировали в российском дипведомстве. - Значительное место на предстоящих переговорах будет отведено обмену мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня, включая положение в Сирии, Ливии, Йемене, Судане, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании".

Главы внешнеполитических ведомств также подробно обсудят актуальные вопросы традиционно дружественных российско-эмиратских отношений. "Значительное внимание будет уделено ходу выполнения договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне. В их числе Декларация о стратегическом партнерстве, которую президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали в Москве 1 июня 2018 года", - указали в министерстве.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлены подробности в последнем абзаце.