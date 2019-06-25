Умер экс-губернатор Тамбовской области Александр Рябов

ТАМБОВ, 25 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Тамбовской области, руководивший регионом в 1995-1999 годах, экс-председатель облдумы Александр Рябов умер на 83-м году жизни. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник управления информационной политики региона Татьяна Самотойлова.

"Бывший глава администрации Тамбовской области Александр Рябов ушел из жизни накануне вечером, ему было 82 года. Он будет похоронен в среду на Воздвиженском кладбище города Тамбова рядом со своей супругой", - сказала Самотойлова.

Александр Рябов родился 15 октября 1936 года в Донецкой области, окончил Мичуринский плодоовощной институт, являлся кандидатом философских наук. В марте 1994 года был избран депутатом, в апреле - председателем Тамбовской областной думы. В декабре 1995 года его выбрали главой администрации Тамбовской области, а в 1999 году он уступил на губернаторских выборах во втором туре Олегу Бетину.