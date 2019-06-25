Врио главы Липецка Евгения Уваркина избрали мэром города

ТАСС, 25 июня. Депутаты Липецкого городского совета тайным голосованием во вторник избрали главой Липецка врио главы города Евгению Уваркину.

"По итогам голосования депутатов городского совета на должность главы городского округа города Липецка избрана Евгения Юрьевна Уваркина", - сказал председатель горсовета Игорь Тиньков.

Он добавил, что по уставу Липецка глава города вступает в должность сразу после принятия решения депутатами.

На должность мэра претендовали девять человек. После двух этапов отбора, в том числе презентации программ кандидатов по социально-экономическому развитию города, на голосование были представлены две кандидатуры - Уваркиной и замглавы Добровского района Липецкой области Татьяны Трубачевой.

Выборы мэра прошли в связи с досрочной отставкой прежнего главы горадминистрации Сергея Иванова, которую депутаты приняли 29 марта. Уваркина исполняла обязанности главы с 1 апреля.