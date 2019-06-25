Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Санкции США против высшего руководства Ирана означают, что ситуация развивается по очень плохому сценарию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы озабочены происходящим. Очередные санкции, сугубо персонифицированные санкции, которые накануне были объявлены администрацией президента США Дональда Трампа против высшего руководства Ирана тревожат и посылают сигнал, что ситуация развивается по очень плохому сценарию", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, эта ситуация "напоминает события 2003 года, когда в СБ ООН появился Колин Пауэлл [занимавший тогда должность главы Госдепа США] с известной пробиркой, когда США вводили одни за другими санкции против Саддама Хусейна [бывший иракский лидер], против Ирака в целом". "Мы все помним, чем это закончилось. В мае [2003 года] США объявили о победе демократии в Ираке. Делайте вывод о том, как эта демократия проявила себя за прошедшие с тех пор 16 лет", - заключил Лавров.

Трамп подписал в понедельник указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.