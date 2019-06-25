Лавров: Москва приветствует принятие резолюции ПАСЕ, возвращающей права делегации РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва положительно оценивает резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая возвращает права российской делегации. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Резолюция была принята. Мы считаем это весьма и весьма позитивным шагом. Важно, что делегации, проголосовавшие за эту резолюцию, а они составили большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены", - сказал он и указал на то, что попытки подорвать этот процесс продолжаются и "будут продолжаться сегодня и завтра".

"Мы будем судить о том, как эта ситуация завершится, по тому, какие будут результаты сессии ПАСЕ. Она продолжается, предстоит еще избрание генерального секретаря. По итогам этой сессии мы сможем сделать окончательный вывод. Я надеюсь, что это будет вывод о том, что кризис преодолен", - заключил Лавров.

Выплата взносов

Как отметил глава МИД РФ, Москва погасит задолженности по взносам в Совет Европы, когда появится окончательная ясность вокруг ситуации с восстановлением прав российской делегации в ПАСЕ.

"Что касается вопроса об урегулировании задолженности перед Советом Европы, то он будет урегулирован, как только будет окончательная ясность с восстановлением наших прав", - сказал он.

ПАСЕ утвердила в ночь на вторник резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.