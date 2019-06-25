МИД РФ: деэскалация по линии соприкосновения России и НАТО укрепит доверие в Европе

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Взаимное снижение военной активности и отказ от проведения учений вдоль линии соприкосновения Россия - НАТО послужит укреплению доверия в Европе. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая во вторник на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

"Начинать надо с деэскалации, например, посредством взаимного снижения активности вдоль линии соприкосновения Россия - НАТО, - отметил дипломат. - Многочисленные учения, особенно в летний период, имело бы смысл проводить подальше от этой линии. На таких практических вопросах, а не на поиске виновных должен строиться идущий в ОБСЕ структурированный диалог".

По его словам, браться с ходу за решение фундаментальных задач, в частности, в сфере контроля над вооружениями, нереалистично. "В токсичной атмосфере нельзя заниматься модернизацией Венского документа о мерах доверия, - продолжил он. - Это усугубит противоречия. На нынешнем этапе важно восстановить доверие и обеспечить выполнение имеющихся договоренностей".

В связи с этим Келин привлек внимание к открытому обращению министров иностранных дел государств - членов ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) к министрам натовских стран, принятому в Бишкеке 22 мая. "Оно сводится к простым, но важным предложениям о налаживании диалога. Ожидаем реакции НАТО", - сказал дипломат.

"Мы внимательно следим и за процессом военного строительства Европейского союза, развитием Общей политики в сфере безопасности и обороны. Важно, чтобы это строительство не привело к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки. В интересах самого Евросоюза обеспечить транспарентность процесса", - резюмировал он.