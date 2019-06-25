Евкуров надеется, что регион возглавит хорошо знающий его представитель ингушского народа

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, объявивший о решении досрочно сложить свои полномочия, выразил надежду, что его преемником станет представитель ингушского народа, хорошо знающий регион.

"Я обдуманно принял решение о своем уходе с поста главы Ингушетии. Думаю, что после меня республику возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион. Мы за это время многое сделали для укрепления гражданского общества, примеряли враждующие стороны, "кровников", достигли определенных успехов. На этом посту я сделал при вашей поддержке все возможное для стабилизации обстановки", - сказал Евкуров во вторник на встрече с Советом тейпов Ингушетии.

Евкуров, возглавляющий Ингушетию с 2008 года, 24 июня сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. Срок его полномочий истекал в 2023 году.