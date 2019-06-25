Лавров: США пытаются помешать нормализации отношений России и Грузии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. У Москвы есть опасения, что Вашингтон пытается помешать начавшейся нормализации отношений РФ и Грузии. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью", - сказал он.

Лавров также заявил, что Москва никогда не прерывала политических контактов с Тбилиси и считает полезными имеющиеся форматы диалога.

"На счет политических контактов с Грузией, мы никогда их не прерывали, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности продолжения контактов с Грузией после последних событий. - Механизм "Карасин - Абашидзе" [статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе постоянно проводят консультации, данный формат, созданный в 2012 году, является единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств], по-моему, был задействован около 20 раз за все эти годы, он весьма и весьма полезный. Равно как и женевские дискуссии [по Закавказью] - это единственный формат, где представители Грузии напрямую разговаривают с представителями Абхазии и Южной Осетии".

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