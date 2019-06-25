Матвиенко: заседание межправкомиссии по сотрудничеству может пройти в Болгарии в сентябре

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Болгарии может состояться в сентябре. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"После длительного перерыва в прошлом году восстановила свою работу межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошло ее первое заседание в России. Планируется, что в сентябре очередное заседание межправительственной комиссии пройдет в Болгарии", - сказала Матвиенко на встрече со спикером Народного собрания (парламента) Болгарии Цветой Караянчевой.

По ее словам, сегодня очевидна заинтересованность обеих сторон в расширении взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества с учетом национальных интересов каждой страны.

"В России уважительно относятся к суверенитету, выбору каждой страны. Мы никогда не позволяли себе ставить условия: либо Евросоюз, либо Россия или какие-то другие [условия]. Мы считаем, что право выбора имеет каждая страна, каждая страна должна его делать. Но это отнюдь не мешает двухстороннему взаимодействию и взаимовыгодному сотрудничеству", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она также выразила удовлетворение тем, что в последнее время "серьезно активизировался политический диалог двух стран". В частности, в прошлом году с визитом в России побывали президент и премьер-министр Болгарии, в этом году Болгарию посетил председатель правительства РФ. Кроме того, состоялись двусторонние переговоры президентов в рамках Петербургского международного экономического форума.