Патрушев заявил, что попытки поставить Иран в один ряд с ИГИЛ неприемлемы для России

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Россия не приемлет попыток представить Иран главной угрозой безопасности на Ближнем Востоке, призвала США и Израиль к сдержанности и взаимным, встречным шагам. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам трехсторонней встречи в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"В контексте прозвучавших со стороны наших партнеров оценок в отношении крупной региональной державы, которой является Иран, хотел бы отметить следующее: Иран был и остается нашим союзником и партнером, с которым мы последовательно развиваем отношения как в двустороннем плане, так и в многосторонних форматах", - сказал Патрушев.

"В этой связи любые попытки представить Тегеран в качестве главной угрозы региональной безопасности и тем более поставить его в один ряд с ИГИЛ [запрещена в РФ] или другими террористическими группировками для нас неприемлемы", - добавил он.

Патрушев подчеркнул, что Иран вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом и в стабилизацию в Сирии, в том числе в рамках Астанинского формата. "Призвали партнеров к сдержанности и взаимным встречным шагам, на основе которых необходимо последовательно двигаться в направлении снятия напряженности в израильско-иранских отношениях", - сказал Патрушев.