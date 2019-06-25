Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров. Трансляция подписания документов велась на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник.

"Мы сегодня сделали очередной шаг в направлении совершенствования договорно-правовой базы, подписали соглашение о безвизовых поездках для наших граждан, что, конечно, будет способствовать и увеличению туристического потока, и в целом развитию контактов между деловыми кругами и по другим линиям", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что тенденция роста туристического потока из России в Мальдивскую Республику продолжается. "Мы констатировали рост числа поездок россиян в Мальдивскую Республику", - сказал он.

"Партнеры заверили нас, что будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных туристов", - отметил Лавров.

Как ранее сообщали в МИД РФ, Мальдивы пользуются популярностью у российских туристов, причем их количество увеличивается с каждым годом. Так, по данным Росстата, в 2018 году на островах архипелага отдохнули более 38 тыс. граждан России.