Песков назвал победой здравого смысла возвращение прав российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кремль позитивно относится к принятию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возвращающей права российской делегации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, - это весьма позитивное явление, [к которому] можно относиться только позитивно", - сказал представитель Кремля. "Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - подчеркнул Песков.