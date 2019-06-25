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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Песков назвал победой здравого смысла возвращение прав российской делегации в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации, заявил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кремль позитивно относится к принятию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возвращающей права российской делегации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, - это весьма позитивное явление, [к которому] можно относиться только позитивно", - сказал представитель Кремля. "Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - подчеркнул Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРазногласия между РФ и ПАСЕ
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