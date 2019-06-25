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Саммит G20 в Осаке
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Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии в Осаке

В Кремле сообщили об интенсивной подготовке к переговорам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Осаке интенсивно готовится. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, контакты планируются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос состоится ли такая встреча на полях саммита "двадцатки" в Японии. При этом Песков уточнил, что работа по подготовке идет "интенсивно".

Представитель Кремля анонсировал брифинг помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, который должен будет более подробно рассказать о деталях предстоящей беседы. "Мой коллега Ушаков даст брифинг, традиционно он поговорит с вами о программе", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий ВикторовичСауд, Мухаммед бен Сальман, АльСаммит G20 в Осаке
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