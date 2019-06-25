Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума будет на законодательном уровне решать вопросы развития городов с тем, чтобы они становились более привлекательными для людей, конкурировали между собой за жителей. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе заседания Совета по развитию городских территорий и общественных пространств.

"Мы в рамках совета сегодня предлагаем обсудить стандарты комплексного развития территорий. Вопрос очень важный, он требует законодательных решений", - сказал Володин, открывая заседание. По его словам, "наступило время не только новых подходов, но, если хотите, новой идеологии по отношению к стандартам развития территории и комплексного развития городов".

Спикер напомнил про старую концепцию городов-заводов, где город создается рядом с заводом или фабрикой. "И так на протяжении 100 лет, если не больше, у нас развивалось городское пространство", - констатировал спикер, пояснив, что это привело к развитию центров городов с одной стороны, и слабому развитию инфраструктуры спальных районов с другой.

"Мы хотели бы этот вопрос обсудить с экспертами и дальше уже выработать предложения по законодательному решению этих вопросов, потому что у нас параметры, безусловно, должны измениться. Они должны включать в себя не только СНиП и подходы в области стандартов жилищного строительства. Но это, в первую очередь, стандарты развития городов, микрорайонов и общественных пространств", - продолжил Володин.

Он заметил, что сейчас необходима "концепция борьбы города за человека и конкуренции городов за гражданина". "Мы должны создать такие города, которые привлекали бы людей, а это значит, что в каждом микрорайоне должно быть и общественное пространство с парками, скверами, возможностями для отдыха, детские сады, школы, больницы. Это и культурная, спортивная зона", - добавил спикер.

"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета. "Наша задача - все эти риски оценить, вообще эту концепцию изучить для того, чтобы мы вышли на результат - развитие городов нового типа, где идеология построена вокруг человека", - резюмировал он.