РФ по-прежнему не считает инцидент в Керченском проливе подсудным морскому трибуналу ООН

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия не считает инцидент с украинскими судами в Керченском проливе подсудным Международному трибуналу по морскому праву ООН, эта позиция уже была однозначно изложена в суде. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва предоставлять трибуналу какой-либо отчет к 25 июня, как того требовал суд.

"Позиция России была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями", - сказал Песков. Он напомнил, что случай в Керченском проливе "не является подсудным для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция РФ". "Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, будет ли Россией игнорироваться позиция данного трибунала по этому вопросу.

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.