{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

РФ по-прежнему не считает инцидент в Керченском проливе подсудным морскому трибуналу ООН

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, позиция России была однозначно изложена в суде

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия не считает инцидент с украинскими судами в Керченском проливе подсудным Международному трибуналу по морскому праву ООН, эта позиция уже была однозначно изложена в суде. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва предоставлять трибуналу какой-либо отчет к 25 июня, как того требовал суд.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

"Позиция России была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями", - сказал Песков. Он напомнил, что случай в Керченском проливе "не является подсудным для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция РФ". "Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, будет ли Россией игнорироваться позиция данного трибунала по этому вопросу.

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Лавров: США пытаются помешать нормализации отношений России и Грузии
Глава МИД России также заявил, что Москва никогда не прерывала политических контактов с Тбилиси и считает полезными имеющиеся форматы диалога
Читать полностью