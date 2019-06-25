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Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что беседа с Игорем Руденей состоится 25 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в рамках продолжения общения с губернаторами после прямой линии встретится с главой Тверской области Игорем Руденей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на вторник у президента запланировано несколько внутренних встреч и совещаний. "Из публичного будет его общение с губернатором Тверской области. Президент продолжает общаться с главами регионов, тем более сейчас он, что называется, подкреплен данными по обращению граждан по прямой линии", - сказал Песков, назвав это "сверкой часов по конкретным регионам РФ".

Пресс-секретарь отметил также, что президент продолжит подготовку "к очень насыщенной части второй половины этой недели", среди мероприятий которой - встреча G20 в Осаке.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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