Слуцкий пригрозил прекращением работы делегации РФ в ПАСЕ в случае ограничения ее прав

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если 26 июня на голосовании о ее полномочиях будет принято решение в какой-либо форме ограничить ее права, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В 4-5 часов по Страсбургу у нас уже будет результат. Мы тогда и примем участие в выборах генсека Совета Европы, тогда мы остаемся в Страсбурге... Если микроскопическая санкция будет применена, мы работать на этой площадке не будем", - сказал он.

Слуцкий отметил, что в случае возвращения России в ПАСЕ делегация будет принимать активное участие в ее работе. "В самое ближайшее время, если мы здесь остаемся, мы внесем предложение по докладам, которые действительно важны для сегодняшней Европы, мы будем активно работать в комиссиях ПАСЕ, мы будем взаимодействовать с коллегами", - уточнил парламентарий.

Он подчеркнул, что "здесь есть люди, с которыми можно общаться, можно работать, и это необходимо".

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.