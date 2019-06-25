Кисляк обвинил делегацию Украины в попытке "похитить" ПАСЕ

"То, что есть делегации, которые пытаются предотвратить любые позитивные решения по России, - это понятно. Эти делегации не озабочены обеспечением того, чтобы Совет Европы и ПАСЕ работали как нормальные организации", - сказал Кисляк во вторник, отвечая на вопрос ТАСС по поводу оспаривания полномочий делегации РФ.

"У американцев и англичан есть хороший термин - to highjack an organization - они пытаются "похитить" организацию ради своей русофобской повестки дня, - отметил Кисляк. - Их не интересует возможность субстантивного диалога по вопросам, которые они сами же ставят". "Это беда нынешней политической ситуации, но мы на все смотрим уверенно и спокойно", - подтвердил сенатор, в прошлом посол России в США.

Кисляк подтвердил, что "если будут полностью восстановлены полномочия российской делегации, конечно же, Россия будет исполнять свои [финансовые] обязательства [перед Советом Европы]". "У [российских] финансовых органов есть процедуры, которые нормально этим займутся. Но на ущербных основаниях наша делегация участвовать в работе ПАСЕ не будет, а если не будет участвовать, то наша позиция по взносу остается прежней", - предупредил он.

Замглавы комитета Совфеда уточнил, что речь идет не только о базовых правах российских делегатов, но в том числе о праве вносить резолюции, исполнять функции докладчиков, участвовать в мониторинговых миссиях. "Любое ущемление прав российской делегации для нас неприемлемо, это вопрос принципа, а даже не каких-то мелких технических решений", - убежден он.

Кисляк также выразил уверенность в положительном голосовании ПАСЕ по кандидатуре главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-председателя ПАСЕ. "Я уверен, что Леонид Эдуардович будет избран. У нас есть право иметь своего заместителя, потому что Россия - один из крупнейших плательщиков в бюджет организации", - заключил он.