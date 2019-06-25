Патрушев заявил, что Россия выступает за восстановление членства Сирии в ЛАГ

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Российская делегация на встрече с представителями США и Израиля заявила о необходимости нормализации отношений Сирии с арабскими странами, включая восстановление ее членства в Лиге арабских государств, сказал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил перед журналистами по итогам состоявшихся в Иерусалиме первых консультаций в трехстороннем формате с помощником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"Отметили необходимость скорейшей нормализации отношений Дамаска с арабскими государствами, призвали к восстановлению полноценного членства Сирии в Лиге арабских государств", - сказал Патрушев.

Российские представители также, по его словам, указали на "важность налаживания контактов правительства Сирии с курдским этническим меньшинством".