Кадыров назвал решение Евкурова об отставке признаком воли и готовности служить России

"Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своем намерении оставить пост главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России. Уверен, что Юнус-Бек Евкуров еще многие десятилетия будет полезен Родине", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что Евкуров возглавил Ингушетию в самое трудное для республики время.

"Всем прекрасно известно, что была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка. Как боевой офицер, патриот и Герой России, он принял предложение стать руководителем своей родной Ингушетии. И отнесся к такому повороту в своей жизни исключительно ответственно", - считает глава Чечни.

Кадыров также добавил, что на посту главы Ингушетии Евкуров много сделал для развития республики. "Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Юнус-Бека Евкурова решены сложнейшие задачи. Построены промышленные предприятия и сельхозобъекты, школы, больницы, дороги, детские сады, спортивные залы. Юнус-Бек Евкуров показал, что является мужественным человеком, когда вернулся в строй после совершенного против него теракта и сильных ранений", - написал он.

24 июня стало известно, что Евкуров принял решение уйти в отставку после 11 лет руководства регионом, который он возглавлял с 2008 года.