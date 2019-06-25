Отделение посольства Белоруссии переведут из Хабаровска во Владивосток

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России согласилось с просьбой Белоруссии перевести отделение посольства из Хабаровска во Владивосток, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации распоряжения кабмина.

"Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Хабаровского края и администрацией Приморского края, об открытии в городе Владивостоке отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации с одновременным закрытием отделения в городе Хабаровске", - говорится в документе.

В распоряжении также рекомендовано администрации Приморья выделить для отделения посольства служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением отделения.

Отделения посольства Белоруссии открыты в 11 регионах России - в Смоленске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Казани и Красноярске.

Президент России Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.