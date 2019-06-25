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Разногласия между Россией и ПАСЕ
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Делегация РФ не будет голосовать за кандидатов в генсеки СЕ до подтверждения полномочий

Только после этого российские парламентарии войдут в зал заседаний ПАСЕ, добавил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет участвовать в голосовании 26 июня по кандидатурам на пост генсека Совета Европы до подтверждения своих полномочий. Об этом заявил во вторник журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Не будем [голосовать]", - ответил парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. "Я думаю, что мы, наверное, и в зал не придем, потому что зачем там сидеть, пока у нас нет полномочий, - добавил он. - Пусть нам подтвердят полномочия, мы проголосуем за генсека и будем дальше работать".

Теги
РоссияРазногласия между Россией и ПАСЕТолстой, Петр Олегович
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