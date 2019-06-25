Путин обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее во вторник пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его на церемонию закрытия II Европейских игр в Минске. "Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял", - сказано в сообщении.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.