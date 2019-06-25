Андрей Платонов стал исполняющим обязанности главы Пушкинского района

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель главы Пушкинского района Московской области Андрей Платонов стал исполняющим обязанности руководителя муниципалитета после ареста предыдущего главы администрации Евгения Жиркова. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации.

"Сегодня, 25 июня 2019 года, совет депутатов Пушкинского муниципального района принял решение о временном возложении полномочий главы Пушкинского муниципального района Московской области на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района Платонова Андрея Геннадьевича. Данное решение вступило в силу с момента подписания", - говорится в сообщении.

Басманный суд Москвы арестовал Жиркова до 13 августа. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что в 2015 году Жирков, являясь главой Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство. Взятку в виде недвижимости оценили в 73 млн рублей.

Жирков занимал пост мэра города Железнодорожного с 2003 по 2011 год. Позже этот город вошел в состав городского округа Балашиха, став микрорайоном, а чиновник с 2014 года возглавил объединенный муниципалитет. Главой Балашихи Жирков был до 27 июня 2017 года и покинул этот пост на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Кучино". Затем в январе 2019 года он стал и. о. главы городского округа Пушкино, а с 10 февраля был избран руководителем этого муниципалитета.