"Всем уже надоела такая история". В Совфеде рассказали о смене настроений в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Парламентарии разных стран проявляют интерес к взаимодействию с представителями российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС рассказал член Совета Федерации, сенатор Андрей Епишин.

По его словам, в зале ПАСЕ очень "доброжелательная атмосфера". "Многие подходят, жмут руки, - продолжил он. - В общем мы предполагали, что может быть нормальное отношение, но не такое доброжелательное". Епишин также указал, что не заметил одобрения среди парламентариев, "когда одна из делегаций утром покинула зал заседаний".

"Всем уже надоела такая история, потому что эта площадка совершенно для других целей, - пояснил он. - И переходить иногда на какие-то совершенно необоснованные оскорбления, такого уже нет в развитых демократиях". "Еще раз скажу, многие подходили, давали визитки, хотят общаться. Явно, что есть интерес", - подчеркнул сенатор.

Епишин отметил, что делегация РФ готова незамедлительно включиться в работу после подтверждения полномочий. "Члены делегации все компетентные, готовы заявить темы докладов, подробно рассматриваем работу в комиссиях, - пояснил он. - Но, к сожалению, в связи с этим 24-часовым оспариванием полномочий невозможно пока включиться в полную работу. Думаю, что, если все пройдет по плану, то мы незамедлительно приступим".

Комментируя проведения голосования по кандидатуре главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ, сенатор отметил, что этот вопрос в принципе не надо было выносить на голосование. "Я думаю, что здесь не должно быть никаких обсуждений личностных, Россия по уставу, по регламенту имеет право на вице-спикера, - подчеркнул он. - Это опять же из-за инерции протестов, но мы должны в этих реалиях работать, очень надеюсь, что коллеги [по ПАСЕ] поддержат".