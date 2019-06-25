Эксперты: в Петербурге наметился конструктивный диалог между разными политическими силами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Приглашение руководителя фракции ЛДПР петербургского заксобрания Олега Капитанова в городское правительство говорит о намерении врио губернатора Александра Беглова учитывать мнения различных политических сил и общественных организаций в управлении Петербургом. К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты, комментируя предложение Беглова Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Смольном.

"Произошедшее сегодня четко дает понять, что Александр Беглов поставил перед собой задачу сформировать сильную команду профессионалов, которые могут решать проблемы не только в городском хозяйстве, но и налаживать пути гармонизации в многоконфессиональном обществе. Комитет, который Александр Беглов предложил возглавить Олегу Капитанову, даст возможность политику максимально проявить себя. В этой ситуации интересен и оперативный ответ депутата: он говорит о том, что в Петербурге представители различных политических сил готовы работать под руководством Александра Беглова", - отметил генеральный директор "Агентства Бизнес Новостей" Алексей Дементьев.

Партия или комитет

Капитанов на заседании городского правительства взял слово как депутат и поднял вопрос о проблеме нелегальных мигрантов в Санкт-Петербурге. Он сказал, что политика города в этом направлении "не совсем понятна".

В ответ Беглов отметил, что проблемы в этой сфере действительно существуют, и недавно он принял отставку прежнего председателя комитета по межнациональным отношениям Олега Махно. Врио губернатора предложил Капитанову возглавить комитет и выработать собственное эффективное решение в этой ситуации, и он согласился.

Несмотря на быстроту, это решение, по мнению политологов, не было спонтанным.

"Беглов действует очень логично. Он готов учитывать интересы и политические взгляды любого петербуржца, если это пойдет на благо города. Очевидно, он увидел в программных целях господина Капитанова, то, что может быть полезно для Санкт-Петербурга. Соответственно, он предложил ему заняться реальной практикой реализации этих целей", - считает политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Депутаты в правительстве

Капитанов объяснил свое согласие возглавить комитет желанием участвовать в решении городских задач. "Чтобы продолжать работать на благо города, горожан, я согласился на то, чтобы возглавить комитет по миграционной политике. Это очень непростая сфера, потому что здесь и политическая составляющая: надо уважать и чтить мнение каждой конфессии и отстаивать интересы непосредственно наших горожан", - сказал он журналистам после заседания. Он считает, что в новой должности ему прежде всего нужно провести инвентаризацию, понять, что происходило в комитете до него.

"Для Капитанова нашелся способ реализовать его политические амбиции, планы, в том числе ответственность перед своими сторонниками, а Беглов нашел эффективного партнера в рамках политического процесса. Этот шаг говорит о том, что налаживается конструктивный диалог между разными политическими силами", - сказал ТАСС директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Беглов отметил на заседании правительства, что случаи перехода депутатов законодательного собрания в правительство города - сложившаяся практика, которая приносит положительные результаты. Например, в администрации города работают бывшие депутаты законодательного собрания Константин Сухенко и Константин Серов. Капитанов был избран депутатом заксобрания Петербурга шестого созыва от ЛДПР в сентябре 2016 года, входит в комиссию по социальной политике и здравоохранению.