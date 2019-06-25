Реготделение "Единой России" заявило о поддержке Беглова на выборах главы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" поддержит кандидатуру врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова на предстоящих выборах губернатора города, сообщила во вторник по итогам XXXIII конференции петербургского отделения партии его пресс-служба.

"Наше региональное отделение заявило свою позицию: мы поддержим Александра Дмитриевича Беглова. Партия "Единая Россия" окажет ему всю необходимую помощь. Он был одним из создателей нашего регионального отделения", - приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения "Единой России", спикера Заксобрания города Вячеслава Макарова на конференции.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. На данный момент 26 человек подали в горизбирком документы для участия в выборах.