Совфед обсудит приостановку участия в ДРСМД и компенсацию ипотеки многодетным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании в среду закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Также сенаторы намерены обсудить законы о частичной компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям и об освобождении от НДФЛ при ипотечных каникулах.

В начале заседания перед парламентариями выступит председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Цвета Караянчева. В рамках "правительственного часа" министр просвещения РФ Ольга Васильева расскажет о ходе реализации национального проекта "Образование". В традиционной рубрике "Час субъекта РФ" перед сенаторами выступят губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель краевого законодательного собрания Дмитрий Свиридов.

ДРСМД

Одним из первых в повестке заседания значится закон о приостановке участия России в ДРСМД. Согласно тексту документа, решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила ранее журналистам, что палата поддержит этот закон, подчеркнув, что решение приостановить действие договора не было выбором России, а стало вынужденным шагом. Она назвала решение президента РФ "абсолютно правильным" - оно даст право "заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать национальным интересам России и интересам национальной безопасности" с тем, чтобы не уступать в этом оппонентам.

В свою очередь глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил в преддверии обсуждения документа, что Россия не может и не будет нести даже малейшую долю ответственности за то, что этот договор уходит в историю. Он подчеркнул, что причиной тому стала "инициативная позиция США, направленная на развал блока договоренностей", затрагивающих стратегическую стабильность и будущее всей системы контроля над вооружениями. Такая позиция, по мнению сенатора, является отражением линии Вашингтона на достижение одностороннего военного превосходства над всеми своими противниками и союзниками.

Член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя журналистам инициативу накануне ее обсуждения Совфедом, отметил, что Россия сделала максимум возможного для сохранения договора, "но не реагировать дальше на выход из него США - значит, жертвовать интересами нашей национальной безопасности". "В то же время мы оставляем дверь открытой, и в любой момент готовы вернуться к исполнению договора, соответствующая процедура прописана в законе, что еще раз свидетельствует о том, что Россия принимает вынужденное решение", - сказал сенатор.

США 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Руководство США пригрозило также, что Вашингтон через 6 месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. Россия отвергает эти обвинения, которые не подкрепляются доказательствами. В связи с решениями американской администрации президент РФ заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Компенсация ипотеки

Также сенаторы планируют рассмотреть закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Согласно документу, при рождении третьего и последующего ребенка семье будет выделяться из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение кредита. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.

Еще один закон, включенный в повестку дня, предусматривает освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул.

Закон об ипотечных каникулах предусматривает их предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В ходе дополнительной экспертизы законопроекта было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе ипотечных каникул в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке 35%.

Кроме того, как ожидается, будет рассмотрен закон, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств. Согласно пояснительной записке, принятие закона обусловлено тем, что подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении РФ. В частности, после вступления документа в силу будет разрешено "культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ".