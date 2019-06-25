Лавров и глава МИД ОАЭ обсудят в Москве урегулирование региональных кризисов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, который находится в российской столице с рабочим визитом.

Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудят вопросы традиционно дружественных российско-эмиратских отношений, в том числе реализацию договоренностей, обозначенных в Декларации о стратегическом партнерстве, которую в июне прошлого года подписали президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Это соглашение подразумевает развитие политического диалога, координацию усилий в сфере борьбы с международным терроризмом, а также укрепление торгово-экономических связей.

Кроме того, особое внимание министры уделят международной проблематике. "Значительное место будет отведено обмену мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня, включая положение в Сирии, Ливии, Йемене, Судане, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании", - информировали в министерстве.

Выступая за стабильность

Очевидно, что одной из центральных тем переговоров станет ситуация в зоне Персидского залива, которая за последние недели обострилась до кризисного состояния. В частности, 13 июня в Оманском заливе произошли атаки на два танкера, ответственность за инциденты Вашингтон возложил на Тегеран. И несмотря на то, что МИД Ирана эти обвинения отверг, американскую позицию поддержали ряд стран, в том числе и ОАЭ.

Более того, Абу-Даби совместно с Вашингтоном, Лондоном и Эр-Риядом в минувший понедельник выпустили совместное заявление, в котором призвали к выработке дипломатических решений для преодоления напряженности в зоне Персидского залива. Такой позиции придерживается и российская сторона. Однако в этом же документе правительства четырех государств возложили ответственность за происходящее на Иран, который якобы ведет дестабилизирующую деятельность, угрожающую миру и безопасности в регионе.

Стоит отметить, что никаких доказательств причастности Тегерана как к этому, так и к другим инцидентам в регионе официально представлено так и не было. В свою очередь Москва не раз призывала стороны не допускать резких действий по происшествию в Оманском заливе, не установив все детали произошедшего.

В этой связи примечательно, что визит главы МИД ОАЭ в российскую столицу проходит спустя пару дней после его переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео в Абу-Даби. Ведь анонсируя встречу с представителями ОАЭ, глава американской дипломатии заявил о намерении "убедиться в стратегической согласованности" по ситуации вокруг Ирана. А согласно данным агентства Рейтер, Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в лице Саудовской Аравии и ОАЭ обсуждают создание глобальной коалиции против Тегерана.

Кроме того, на переговорах Лавров и Аль Нахайян могут обменяться мнениями и по международному форуму по Палестине, который открылся во вторник в Бахрейне. В мероприятии, созванном для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века", принимает участие делегация из Абу-Даби, в то время как российская сторона там не представлена.

Доверительный диалог

Вместе с тем по многим другим вопросам позиции Москвы и Абу-Даби совпадают. Как отметили на Смоленской площади, стороны выступают за разрешение конфликтных ситуаций на основе широкого национального диалога и в четком соответствии с Уставом ООН. Кроме того, РФ и ОАЭ являются "сторонниками решительной борьбы с терроризмом и призывают к консолидации соответствующих усилий всего мирового сообщества".

Интенсивный диалог поддерживается на уровне внешнеполитических ведомств. Так, весной в рамках рабочей поездки по странам региона Лавров побывал в ОАЭ, где был принят наследным принцем Абу-Даби и провел обстоятельные переговоры со своим визави. Тогда стороны договорились наращивать объемы вложений в общие совместные проекты.

Как ожидается, обсуждение шагов по расширению экономического сотрудничества будет продолжено и на предстоящих переговорах. В российском дипведомстве обратили внимание на то, что в последние годы наблюдается последовательный рост товарооборота между РФ и ОАЭ. "В 2018 году он увеличился на 3,6% и составил 1,6 млрд долларов, - информировали в МИД. - Весомый вклад в развитие деловых связей вносит российско-эмиратская Межправительственная комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, сопредседателем которой с нашей стороны является министр промышленности и торговли Денис Мантуров".