Приморские депутаты приняли закон о преобразовании администрации края в правительство

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края приняли в трех чтениях изменения в устав региона, которые преобразуют структуру высшего исполнительного органа региона из администрации в правительство.

Законопроект о внесении изменений в устав депутатам представила первый вице-губернатор Вера Щербина. Документом предусмотрено изменение наименования высшего исполнительного органа Приморского края, а также его состав. Администрация Приморского края будет переименована в правительство Приморского края. Депутаты приняли поправки сразу в трех чтениях.

Согласно принятому закону, система органов исполнительной власти края будет дополнена министерствами. Как сказано в пояснительно записке, законы и иные правовые акты Приморского края подлежат приведению в соответствие с настоящим законом не позднее 31 декабря 2020 года.

По словам Щербины, за сегодняшним последует еще ряд законопроектов, а более 400 нормативно-правовых актов будут скорректированы. Она отметила, что дополнительных финансовых ресурсов на реформирование не потребуется.

Новый формат работы исполнительной власти предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития региона, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно с местными жителями, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.