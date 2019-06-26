Кандидат от КПРФ подал в облизбирком документы на выборы главы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Алексей Буров подал в среду документы в областной избирком для участия в выборах губернатора Волгоградской области, сообщается на официальном сайте избирательной комиссии региона.

"26 июня документы в избирательную комиссию Волгоградской области представил Алексей Буров. Он был выдвинут областным отделением КПРФ. Руководитель рабочей группы, секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин выдал кандидату письменное подтверждение о получении документов", - сказано в сообщении.

Это уже второй кандидат, подавший документы для участия в выборах главы региона. 14 июня пакет документов представил действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия".

В облизбиркоме напомнили, что документы для выдвижения от кандидатов на должность губернатора принимаются до 18:00 6 июля.

Для регистрации претендентам на должность губернатора необходимо собрать 228 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав, в том числе 51 подпись депутатов не менее чем 29 муниципальных районов и городских округов, и сдать их в облизбирком не позднее 24 июля.

Восьмого сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий. На данный момент пока не подали документы в облизбирком кандидаты, выдвинутые от трех партий - ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко".