Избирком Петербурга зарегистрировал 27-го кандидата для участия в выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудница петербургской медклиники стала 27-м кандидатом, подавшим документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица - губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Крюковской Елены Анатольевны. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказали в пресс-службе.

Елена Крюковская родилась в 1983 году, в 2004 году закончила Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права. На данный момент является менеджером по развитию одной из городских медицинских клиник.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.