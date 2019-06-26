Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно.

Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

"Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями", - сообщил на заседании глава профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.