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Выход США и России из ДРСМД
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Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД

В документе указывается, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно.

Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

"Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями", - сообщил на заседании глава профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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