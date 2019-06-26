Прибывший в Венесуэлу российский самолет осуществил ротацию военных специалистов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Количественный состав российских военных специалистов в Венесуэле с прибытием в начале недели самолета усилен не был, произошла обычная ротация. Об этом заявил в среду ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Наш контингент не усилился ни на сколько, потому что речь идет о прибытии наших военных специалистов, которые работают по контрактам на поддержание технического состояния той техники, которая была поставлена", - сказал он.

"Речь идет о совершенно нормальной ротации, и, повторяю, военного контингента у нас там нет, а есть военные специалисты, именно специалисты по обслуживанию техники. И это давайте будем четко совершенно разделять", - указал дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидца и сайты, занимающиеся отслеживанием перемещений самолетов, сообщило о прибытии самолета ВВС РФ в Венесуэлу. Заместитель министра иностранных РФ Сергей Рябков подтвердил прибытие самолета, указав, что на его борту находились военные специалисты, направленные в латиноамериканскую страну для обслуживания поставленной в рамках военно-технического сотрудничества техники.

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