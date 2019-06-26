Зюганов заявил, что точно не знает, как распределились голоса на выборах в 1996 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сейчас уже нельзя определить, как точно распределились голоса на выборах президента в 1996 году, но верит, что принял тогда правильное решение. Об этом он заявил в интервью ТАСС, приуроченном к 75-летнему юбилею политика.

"Этого никто не знает, потому что все бюллетени через полгода были уничтожены, - сказал он, отвечая на вопрос, как, по его мнению, распределились голоса. - А [Николай] Рябов, который возглавлял ЦИК, был отправлен послом в Чехию. Я долго и упорно судился из-за допущенных на тех выборах нарушений, но понял, что это, во-первых, очень дорогое дело. Во-вторых, при той структуре власти добиться в суде справедливости было большой проблемой".

Зюганов отметил, что версию о том, что он на самом деле победил в 1996 году, запустили через два-три года после выборов. "Победил - не победил. Этого никто не мог точно подсчитать, - продолжил он. - Я выиграл выборы от Тихого Дона до Тихого океана по всему югу, там беженцы, нищета. Они первые почувствовали знак беды. Они голосовали за меня, они понимали, что я борюсь за человека труда и за справедливость".

"За Ельцина голосовали крупные промышленные центры, Север, Дальний Восток. Те, кто поддался пропаганде, продолжал верить в миф о чудодейственной силе "свободного рынка" и считал, что страна может прожить исключительно за счет эксплуатации природных ресурсов", - добавил лидер КПРФ.

По мнению Зюганова, "за Ельцина голосовало новое поколение - да, обманутое, одураченное, оболваненное". "А за меня голосовали люди с большим жизненным опытом. Можно было столкнуть поколения, - продолжил он. - Но это было бы безответственно. Все бы вылилось в жесткое кровавое противостояние, в гражданскую войну. Это был бы худший вариант".

Ситуация обсуждалась, указал Зюганов, с очень опытными и грамотными людьми. "Обсуждали, взвешивали, а потом пошли на губернаторские выборы. При моей поддержке их выиграли в разных регионах более 40 наших кандидатов. И показали убедительный пример, как надо работать на благо страны. Это блестящая работа: [Николай] Кондратенко на Кубани, [Василий] Стародубцев в Туле. Так что, на мой взгляд, в 96-м мы приняли верное решение", - резюмировал лидер КПРФ.

Выборы 1996 года

Во втором туре президентских выборов 1996 года Зюганов противостоял действующему президенту Борису Ельцину. По данным ЦИК РФ, Ельцин набрал 53,82% голосов, Зюганов - 40,31%. КПРФ не стала оспаривать результаты голосования. Позднее версия о том, что на выборах в 1996 году якобы победил Зюганов, неоднократно высказывалась различными политиками.