Зюганов считает свои отношения с Путиным нормальными и рабочими

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным нормальными и рабочими. Об этом он заявил в интервью ТАСС, приуроченном к 75-летнему юбилею политика.

Геннадий Зюганов: мне не стыдно за то, что я говорил 10 или 20 лет назад

"Нормальные, рабочие, - сказал он, отвечая на вопрос об отношениях с президентом. - Он, кстати, всегда перезванивает, если я ему звоню".

"Вот сейчас, к примеру, приезжал [председатель КНР] Си Цзиньпин, меня пригласили, других лидеров партий - нет, - рассказал Зюганов. - Мы встречались. Вся моя молодая команда прошла стажировку в Китае. Постигать и перенимать его [Китая] блестящий опыт - это исключительно важно".

По словам лидера КПРФ, России нужна такая же, как у Китая, стратегия - на десятилетия вперед.