{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зюганов считает свои отношения с Путиным нормальными и рабочими

Председатель КПРФ отметил, что президент всегда перезванивает, если он ему звонит

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным нормальными и рабочими. Об этом он заявил в интервью ТАСС, приуроченном к 75-летнему юбилею политика.

На эту тему
Геннадий Зюганов: мне не стыдно за то, что я говорил 10 или 20 лет назад

"Нормальные, рабочие, - сказал он, отвечая на вопрос об отношениях с президентом. - Он, кстати, всегда перезванивает, если я ему звоню".

"Вот сейчас, к примеру, приезжал [председатель КНР] Си Цзиньпин, меня пригласили, других лидеров партий - нет, - рассказал Зюганов. - Мы встречались. Вся моя молодая команда прошла стажировку в Китае. Постигать и перенимать его [Китая] блестящий опыт - это исключительно важно".

По словам лидера КПРФ, России нужна такая же, как у Китая, стратегия - на десятилетия вперед.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссия
Саммит G20 в Осаке
Песков: принятие итогового документа после переговоров Путина и Трампа не планируется
При этом пресс-секретарь президента России заявил, что пока стороны продолжают "работу по подготовке возможной встречи"
Читать полностью