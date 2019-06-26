Семь партий уведомили ЦИК РФ об участии в довыборах в Госдуму 8 сентября

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что семь политических партий уведомили комиссию об участии в довыборах депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Об этом он сообщил в ходе заседания ЦИК в среду.

"На сегодняшний день семь политических партий официально уведомили ЦИК России об участии в дополнительных выборах депутатов Госдумы. Это - КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", Партия роста, партия "Яблоко", партия Справедливая Россия, Коммунисты России, ЛДПР", - сказал Булаев.

По его словам, "из них четыре политические партии уже провели свои мероприятия по выдвижению кандидатов, на которых присутствовали представители Центризбиркома". При этом только один кандидат подал документы в окружную избирательную комиссию в порядке самовыдвижения на довыборах в Госдуму, это произошло в Орловской области.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам. На данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей.