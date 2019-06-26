В РФ заявили о необходимости больше информировать ЕС об угрозе размещения ядерных ракет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить план разъяснительной работы для парламентариев ЕС по противодействию возможному размещению ядерных ракет на европейском континенте в связи с нарастающими угрозами безопасности в мире.

"[Дать] протокольное поручение комитету по международным делам и комитету по обороне и безопасности подготовить предложения по развитию сотрудничества и взаимодействия с нашими коллегами из Европы, других парламентов, подготовить план информационной, разъяснительной работы с привлечением СМИ и международных площадок по противодействию возможному размещению ядерного оружия на европейском континенте", - сказала Матвиенко в входе обсуждения закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Матвиенко также предложила заместителю министра иностранных дел Сергею Рябкову, который присутствовал на обсуждении вопроса, подумать, как по дипломатическим каналам работать с общественностью европейских государств. "Надо сейчас проявлять максимальную активность, потому что звучат уже конкретные угрозы", - подчеркнула спикер Совфеда.