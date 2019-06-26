Рябков: встреча глав Совбезов в Израиле послужит успеху саммита РФ - США в Осаке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Переговоры в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата будут способствовать успеху планируемой встречи лидеров России и США в Осаке. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Несомненно [будет способствовать], - сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, поможет ли встреча в Иерусалиме снижению напряженности в отношениях с США и успеху саммита лидеров в Осаке. - Не может быть никаких других мнений на эту тему, был очень глубокий и предметный разговор по всем темам. Уверен, что с учетом предстоящего контакта на высшем уровне, то, что обсуждалось в Израиле, станет фундаментом дальнейших обсуждений на уровне лидеров".

"Сирийская тематика сейчас во всех ее преломлениях на самом переднем плане в диалоге между нашими странами. Крайне важно, что такой контакт в двустороннем формате, как с США, так и с Израилем, и в трехстороннем формате состоялся", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Переговоры Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата 25 июня в Иерусалиме продолжались почти два с половиной часа. Стороны в основном обсуждали Сирию и Иран. Рябков во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил возможность проведения встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" (G20) в Осаке. Сам саммит "двадцатки" пройдет 28-29 июня.