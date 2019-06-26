Более 130 кандидатов выдвинуты на выборы глав регионов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду сообщил, что для участия в выборах высших должностных лиц субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, выдвинулись 136 кандидатов.

"Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 136 кандидатов. Из них: 37 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, 99 кандидатов выдвинуты от 28 политических партий", - сказал Булаев.

По его словам, в Республиках Алтай, Башкортостан, а также в Оренбургской и Челябинской областях этап выдвижения кандидатов уже завершен. "Самое активное участие политических партий - 17 партий - в выдвижении кандидатов на пост губернатора наблюдается в Санкт-Петербурге", - отметил Булаев.

Зампредседателя ЦИК подчеркнул, что из 16 действующих глав регионов или исполняющих их обязанности выдвинулись 15 кандидатов, кроме губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Булаев добавил, что для участия в выборах депутатов законодательных или представительных органов государственной власти субъектов РФ по единым избирательным округам выдвинулись 806 кандидатов от девяти партий ("Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия роста, "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Родина", Партия дела, Партия возрождения России). "По одномандатным избирательным округам выдвинулись 369 кандидатов. Из них в порядке самовыдвижения - 247 кандидатов и 122 кандидата выдвинуто 15 политическими партиями", - уточнил Булаев.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).