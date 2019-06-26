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Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Санкт-Петербурга сложил полномочия

Ранее Олег Капитонов принял предложение врио губернатора города Александра Беглова возглавить в правительстве Петербурга комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Капитанов, который накануне принял предложение врио губернатора города Александра Беглова занять пост главы комитета в правительстве города, сложил свои полномочия в парламенте. Об этом сообщил председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

"В мой адрес поступило заявление от Капитанова Олега Александровича о сложении депутатских полномочий с 26 июня. На основании данного заявления объявляю о прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Александровича Капитанова", - сказал Макаров на заседании парламента.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Капитанову возглавить в правительстве города комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, Капитанов принял это предложение.

Капитанов был избран депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва от ЛДПР в сентябре 2016 года. Входил в комиссию по социальной политике и здравоохранению.

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