Песков: принятие итогового документа после переговоров Путина и Трампа не планируется

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут провести отдельную встречу "с определенным содержанием" во время саммита G20 в Осаке, однако подписание заявления по итогам этих переговоров не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны пока продолжают "работу по подготовке возможной встречи". Отвечая на вопрос о том, идет ли речь об отдельной встрече или о разговоре в формате "на ногах", представитель Кремля заявил: "Мы не исключаем возможности проведения отдельной встречи Путина и Трампа с определенным содержанием".

Песков также добавил, что подписание заявления по итогам этих переговоров не планируется. "Никакой подготовки документов не ведется", - сказал он.