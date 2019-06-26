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Саммит G20 в Осаке
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Песков: принятие итогового документа после переговоров Путина и Трампа не планируется

При этом пресс-секретарь президента России заявил, что пока стороны продолжают "работу по подготовке возможной встречи"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут провести отдельную встречу "с определенным содержанием" во время саммита G20 в Осаке, однако подписание заявления по итогам этих переговоров не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны пока продолжают "работу по подготовке возможной встречи". Отвечая на вопрос о том, идет ли речь об отдельной встрече или о разговоре в формате "на ногах", представитель Кремля заявил: "Мы не исключаем возможности проведения отдельной встречи Путина и Трампа с определенным содержанием".

Песков также добавил, что подписание заявления по итогам этих переговоров не планируется. "Никакой подготовки документов не ведется", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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Представитель Кремля также сообщил, что 26 июня у президента также запланировано заседание Государственного совета
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