Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина на среду, 26 июня, достаточно насыщен, ожидается, что глава государства проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, заседание Госсовета, а также ряд рабочих встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня же у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы представим вам в обычном режиме информацию об этом", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля на среду у Путина запланированы и иные мероприятия. В частности, пройдет заседание Государственного совета.

"Тема вечная для нашей страны - это развитие сети автомобильных дорог и, одновременно, другая ипостась развития автомобильной сети - это обеспечение безопасности дорожного движения", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Он напомнил, что в предыдущие два дня рабочая группа Госсовета "занималась таким мозговым штурмом и вот сегодня как раз руководитель рабочей группы Алексей Цыденов, глава Бурятии, выступит", - добавил Песков. Он также уточнил, что запланированы доклады исполняющего обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта, главы Минтранса Евгения Дитриха, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев доложит о безопасности дорожного движения.

"Мероприятие большое, содержательное", - заключил Песков, добавив, что на 26 июня запланирован еще ряд рабочих встреч.