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Разногласия между Россией и ПАСЕ
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Володин: предложения по ограничению прав РФ в ПАСЕ ставят крест на парламентаризме

Спикер Госдумы вновь подчеркнул, что российская делегация вернется к работе в ассамблее только после восстановления ее полномочий в полном объеме

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Предложения по ограничению полномочий делегации РФ, которые сейчас звучат в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), ставят крест на понятии парламентаризма. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания нижней палаты.

"Сейчас обсуждаются эти вопросы по инициативе деструктивных сил, - сказал он. - Там звучат безумные предложения не допустить Россию в мониторинговые группы, не дать ей возможность выступать с докладами, не дать возможность возглавлять комиссии, рабочие группы, и другие решения, которые ставят крест на самом понятии парламентаризма, на демократии", - сказал Володин.

Он в очередной раз подчеркнул, что российская делегация вернется к работе в ПАСЕ только после восстановления ее полномочий в полном объеме.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияРазногласия между Россией и ПАСЕ
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