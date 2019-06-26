Володин: предложения по ограничению прав РФ в ПАСЕ ставят крест на парламентаризме

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Предложения по ограничению полномочий делегации РФ, которые сейчас звучат в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), ставят крест на понятии парламентаризма. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания нижней палаты.

"Сейчас обсуждаются эти вопросы по инициативе деструктивных сил, - сказал он. - Там звучат безумные предложения не допустить Россию в мониторинговые группы, не дать ей возможность выступать с докладами, не дать возможность возглавлять комиссии, рабочие группы, и другие решения, которые ставят крест на самом понятии парламентаризма, на демократии", - сказал Володин.

Он в очередной раз подчеркнул, что российская делегация вернется к работе в ПАСЕ только после восстановления ее полномочий в полном объеме.