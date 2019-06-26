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Кризис в Сирии
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Вершинин: спецпосланник генсека ООН по Сирии в ближайшее время посетит Дамаск

Замглавы МИД РФ отметил, что поездка имеет важное значение, так как планируется окончательно согласовать списки и завершить формирование сирийского конституционного комитета

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в ближайшее время планирует посетить Дамаск для обсуждения вопросов формирования конституционного комитета. Об этом заявил ТАСС в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном проходят в постоянном режиме. Мы знаем, что сейчас господин Педерсен планирует поехать в Дамаск, - сказал он. - Это очень важная поездка, чтобы окончательно согласовать списки и завершить формирование сирийского конституционного комитета".

Ранее Педерсен заявлял, что сирийский конституционный комитет может быть сформирован в течение лета 2019 года. Решение о создании этого комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года.

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СирияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей ВасильевичПедерсен, Гейр
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