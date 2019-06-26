Лавров намерен обсудить с главой МИД ОАЭ совместные действия во всех кризисных точках

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен в среду в ходе переговоров с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном обсудить совместные действия, направленные на нормализацию обстановки во всех кризисных точках.

"Мы ценим очередную возможность сверить часы по нашим двусторонним проектам и процессам, которые происходят в регионе, - отметил глава МИД РФ, открывая переговоры с коллегой из ОАЭ. - Я рад, что мы имеем возможность ответить взаимностью на ваше гостеприимство, которое было оказано моей делегации в марте этого года".

Лавров подчеркнул, что с тех пор прошло совсем немного времени, но события в регионе так бурно развиваются, что надо встречаться чаще и сопоставлять оценки и "вырабатывать совместные действия, нацеленные на нормализацию обстановки во всех кризисных точках".

"У нас есть четкие ориентиры, которые определены нашими лидерами, в том числе закрепленные в декларации о стратегическом партнерстве, которая была подписана ими в прошлом году, - заметил министр. - Уверен, что мы сегодня поработаем по-партнерски и этот наш сегодняшний разговор будет продвигать отношения между странами как по двусторонней линии, так и в международных делах".