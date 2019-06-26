Песков заявил, что определенности по встрече Путина и Аббаса пока нет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Никакой определенности по поводу встречи президента России Владимира Путина с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - сказал он.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о международном форуме по Палестине, который организован в Манаме Бахрейном совместно с США. Он лишь отметил, что "Россия никак не участвовала в работе этой конференции".

Эта встреча была созвана для обсуждения экономических аспектов подготовленного США плана по урегулированию ближневосточного конфликта, предусматривающего, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. При этом она прошла без участия палестинцев, отвергнувших еще до ее начала любые инициативы без политического урегулирования с Израилем. Не поехали на форум и официальные представители Израиля.

Отвечая на вопрос, будет ли эта тема подниматься на встрече Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Осаке, представитель Кремля сказал: "Если американская сторона посчитает это необходимым, то она, конечно, поднимет эту тему".