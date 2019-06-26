Постпред РФ в Вене: Москва призывает Тегеран избегать эскалации вокруг ядерной сделки

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Москва призывает Тегеран не создавать напряженность вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, такие действия вряд ли приведут к чему-то хорошему. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы с пониманием относимся к тому, о чем Иран заявил 8 мая нынешнего года, хотя энтузиазма у нас это не вызывает, - сказал он. - Мы призываем Иран не идти по пути эскалации, потому что вряд ли это приведет к чему-то хорошему".

"Оптимальным вариантом в данной ситуации, после того как американцы попытались ввести полное нефтяное эмбарго и Тегеран на это отреагировал известным образом, было бы для членов совместной комиссии собраться и подумать, что можно сделать, - продолжил Ульянов. - Подумать не в общем плане, как это имело место в прошлом году, а максимально предметно, составить нечто вроде дорожной карты на ближайшие месяцы для выправления ситуации. Подумать, что можно сделать для нейтрализации вредоносной политики США".

Кроме того, по словам дипломата, можно также дать соответствующие поручения экспертам по различным направлениям, которые могли бы собраться в ближайшее время и определить меры, касающиеся финансирования, транспортировки, страхования, закупок нефти.

Как отметил постпред, деструктивные действия Соединенных Штатов в отношении Ирана, "к сожалению, оказались довольно эффективными". "Методами шантажа и запугивания Вашингтон изгоняет крупные зарубежные компании, да и не только крупные, с иранского рынка", - обратил внимание Ульянов.

Компенсация потерь

Тегеран хочет добиться от участников сделки компенсации потерь и сбалансированного выполнения обязательств в части, касающейся экономического поощрения, пояснил российский дипломат, комментируя позиции сторон ядерной сделки перед заседанием совместной комиссии, которое пройдет Вене 28 июня.

"В противном случае, отталкиваясь от пунктов 26 и 36 СВПД, иранцы могут начать действовать в соответствии с концепцией, которую европейцы назвали "меньшее за меньшее", - сказал он. - В этих двух пунктах идет речь о том, что в случае существенного невыполнения кем-то из участников своих обязательств Иран имеет право прекратить выполнение СВПД полностью или частично".

"Такая идея в Плане действительно заложена. Иранцы считают себя вправе этим воспользоваться, тогда как для европейцев это красная черта, - подчеркнул Ульянов. - Они ожидают, что Иран будет выполнять свои обязательства в ядерной части полностью и независимо от того, что происходит на других направлениях".

Ситуация вокруг ядерной сделки

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.