Постпред России в Вене: давление США угрожает режиму контроля над ядерной программой Ирана

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Вашингтон своим давлением на Тегеран ставит под угрозу режим контроля над мирным характером иранской ядерной программы, предусмотренный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Американцы, возможно даже не отдавая себе до конца отчета, ставят под угрозу верификационный режим, который является важнейшей составной частью СВПД. Если СВПД будет сильно расшатан или вообще прекратит существование, то вовсе не факт, что нынешние интрузивные методы проверки ядерной деятельности Ирана сохранятся в полном объеме. А это вряд ли отвечает интересам мирового сообщества и самих США, хотя американцы почему-то уверены, что этого не произойдет", - сказал он.

По словам Ульянова, ситуация вокруг ядерной сделки вызывает тревогу, в таких условиях сложно прогнозировать ее развитие. "Американцы довели ее почти что до предкризисного, если не кризисного состояния своими зубодробительными санкциями. И в этой связи иранцы задаются вопросом: каковы стимулы продолжать выполнять свои добровольные обязательства в условиях, когда баланс ядерной сделки капитально нарушен", - подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что при одобрении СВПД иранский парламент сделал оговорку, что в случае его невыполнения кем-либо из подписантов применение Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который входит в сделку, прекращается. "Пока Тегеран не отказывается от его выполнения, но экспериментировать в этой области и проверять Иран на прочность - совершенно безответственно", - отметил Ульянов.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.