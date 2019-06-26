Гордума Тамбова объявила конкурс на пост главы города

ТАМБОВ, 26 июня. /ТАСС/. Тамбовская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на пост главы города, прием документов от претендентов начнется 1 августа. Соответствующее решение было принято в среду на 58-м заседании Тамбовской гордумы.

Выборы главы Тамбова будут проводить в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Чеботарева. Депутаты приняли ее 15 марта. С 18 марта обязанности главы города временно исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Самородин.

"Проектом решения [Тамбовской городской думы] устанавливается дата проведения конкурса на пост главы города Тамбова - 11 сентября текущего года", - сообщила первый заместитель председателя Тамбовской гордумы Марина Подгорнова в ходе заседания.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе гордумы, прием документов от претендентов продлится с 1 по 30 августа, конкурс пройдет в несколько этапов. "На первом этапе конкурсная комиссия проверит документы и резюме кандидатов, второй этап предполагает тестирование для оценки их теоретических знаний. Третий этап включает в себя оценку предложенных кандидатами программ и качеств кандидатов по результатам личного собеседования", - сказали в пресс-службе гордумы.

Победителями конкурсного отбора признаются два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов. Именно их кандидатуры вынесут на рассмотрение депутатов 11 сентября, уточнили в гордуме.